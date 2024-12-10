Мухаммед аль-Башир назначен главой временного правительства Сирии

Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой сирийского правительства переходного периода.

«Заседание было посвящено передаче дел от правительства свергнутого режима временному сирийскому правительству <...>. Оно будет курировать вопросы государственного управления в течение переходного периода, который может завершиться 1 марта. Нам было поручено вести дела сирийского правительства до 1 марта 2025 года», - сказал аль-Башир по итогам совместного заседания Совета министров, прежде подчинявшегося Башару Асаду, и так называемого Правительства спасения, сформированного в ноябре 2017 года группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам». Заявление аль-Башира транслировалось в эфире телеканала Al Arabiya.

Мухаммед аль-Башир возглавлял «Правительство спасения Сирии» с января 2024 года. Эта оппозиционная структура функционировала в качестве альтернативы официальному правительству и осуществляла административное управление на территориях, которые находились под контролем вооруженной оппозиции в сирийской провинции Идлиб.

Источник: ТАСС