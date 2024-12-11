Конец эпохи Асада: Как Армения теряет союзников в борьбе за выживание

Машина армянского террора понесла тяжелую, невосполнимую утрату. После продолжительной и тяжелой болезни на 25-м году жизни скончался режим Башара Асада, кровавого диктатора и палача сирийского народа и одновременно поборника интересов армянского народа.

Таким образом, в лице Асада Армения лишилась одного из своих самых рьяных союзников на Ближнем Востоке. С уходом Башара положен конец 54-летнему правлению в Сирии династии Асадов.

Отношения между Арменией и Сирией всегда были особенными, проникнутыми взаимной симпатией их народов. Так было даже во времена, когда Армения была еще советской республикой и находилась за железным занавесом СССР. Отчасти это связано с наличием в Сирии большой и влиятельной армянской диаспоры, которая сумела благодаря своим известным способностям найти ход в высокие кабинеты арабской страны и завязать там дружбу с кем надо. Этими способностями армян как раз и воспользовалось советское руководство для создания в Ближневосточном регионе своих прокси-сил, говоря проще, прикормленных Союзом террористических группировок, в которых сами сирийские армяне играли не последнюю роль. Одной из самых известных террористических группировок, созданных Советским Союзом и существующих до сих пор, является Рабочая партия Курдистана (РПК). Поэтому железный занавес СССР для армян был не очень железным, ведь посредством них поддерживалась постоянная связь с ближневосточными группировками, созданными КГБ, через них осуществлялись финансирование и подготовка боевиков, успешно применяемых Советами в различных регионах.

С развалом Союза сирийско-армянская дружба вышла на новый уровень. Тут уже между двумя странами были установлены открытые межгосударственные отношения, основанные не только на провозглашаемом «многовековом братстве» двух народов, но и на их совместных черных, точнее - кровавых, делишках.

Показательным в этой связи является то, что первым президентом независимой Армении – в момент, когда она как раз начала войну с Азербайджаном – стал Левон Тер-Петросян, уроженец сирийского Алеппо. Этот факт сам по себе символичен и демонстрирует террористическую суть, основу армяно-сирийских отношений. При последующих президентах Армении – Роберте Кочаряне и Серже Саргсяне – суть этих отношений, естественно, не поменялась, потому как эти лица сами являлись непосредственными участниками террора против азербайджанского народа.

Со своей стороны Сирия прилагала все усилия для того, чтобы прикрыть армянские преступления, нивелировать масштабы трагедии, учиненной во время Первой Карабахской войны армянскими террористами против азербайджанского народа. Асадовская власть всегда занимала однозначно проармянскую позицию и выступала против Азербайджана. В рамках Организации исламского сотрудничества Сирия в пику интересов Азербайджана пыталась препятствовать принятию резолюций, осуждающих армянскую агрессию и оккупацию азербайджанских территорий, и не присоединялась к этим документам. Подобное поведение поддается объяснению в том смысле, что два хищнических режима поддерживали и защищали друг друга. Все логично.

Нелогично то, что «демократ», «поборник прав человека» Никол Пашинян, который смёл преступный карабахский клан с политического олимпа Армении, продолжил курс своих предшественников по развитию сотрудничества с бесчеловечным правительством Башара Асада.

Казалось бы, что может быть общего у человека с совершенно иной ценностной шкалой, коим хотел, да и все еще хочет слыть для всего мира Пашинян, с палачом Асадом? Как оказалось, многое. Над армянским лидером поменялась только вывеска, а содержание осталось тем же. В то время как весь цивилизованный мир обвинил сирийское руководство в преступлениях против человечества, в применении пыток и химического оружия против своего народа, объявив Башара Асада нерукопожатным изгоем, Никол Пашинян поздравлял его с победой на президентских выборах 2021 года. Да еще как поздравлял, рассыпаясь в дифирамбах, словно речь не о кровопийце, ввергшем страну в хаос гражданской войны, а о миротворце, установившем в своей стране мир, покой и гражданское согласие. Пашинян пошел даже дальше своих предшественников, направив армянских военных в составе российского контингента в Сирию. Для осуществления «гуманитарной миссии» по разминированию в Алеппо, где проживает значительное число сирийских армян. Однако реальное предназначение миссии сводилось к поддержке режима Башара Асада, обеспечению продления его власти через оказание содействия правительственным войскам Сирии. Это уже не про гуманность, а скорее, про антигуманизм, ибо нет ничего человечного в обеспечении жизнеспособности людоедского режима. Все становится на свои места, если отбросить пафос и вспомнить о террористических завязках двух стран. Кроме упомянутой выше РПК, в создании и деятельности которой армяне играют активную роль и услугами которой против Турции и своих внутренних врагов пользовался Башар Асад, можно отметить еще батальон имени Нубара Озаняна. Это - армянское террористическое формирование, созданное в 2019 году в Сирии. Название свое оно получило в честь члена все того же РПК Нубара Озаняна, известного армянского террориста. Группировка находится в тесной связке с курдскими террористическими формированиями, представляющими собой ответвления РПК. Существуют определенные данные, которые связывают деятельность этого батальона с более широкой сетью взаимодействия между Сирией, Ираном и Арменией. В рамках этого взаимодействия сирийская сторона передавала оружие и боеприпасы в Армению, и батальон Озаняна играл роль посредника и участника в логистических операциях.

Таким образом, стремление пашиняновской власти лавировать между различными геополитическими полюсами лишь подчеркивает ее стратегическую уязвимость. Армения, претендующая на прозападный курс, одновременно не гнушается тесных связей с антизападными режимами на Ближнем Востоке, такими как Сирия и Иран. Однако крах режима Башара Асада, который долгие годы поддерживал Армению, наглядно продемонстрировал хрупкость и непродуманность подобных союзов. В условиях стремительно меняющегося мирового порядка Армения, балансируя между различными центрами силы, рискует остаться в геополитическом вакууме, что станет серьезным вызовом для ее будущего.