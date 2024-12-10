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Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса

First News Media19:45 - Сегодня
Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Обнародованы вопросы, включенные в повестку дня предстоящего 13 декабря заседания Милли Меджлиса.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на заседании состоится обсуждение десяти вопросов:

1. Проект Закона Азербайджанской Республики «О деятельности по разминированию» (третье чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О дорожном движении» (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О чрезвычайном положении и чрезвычайной среде социального характера» и «О мобилизационной готовности и мобилизации в Азербайджанской Республике»;

4. Проект Закона Азербайджанской Республики «О дипломатической службе» (первое чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «Об утверждении Консульского устава Азербайджанской Республики», «О социальном страховании», «О государственной службе», «Об обязательном государственном личном страховании сотрудников дипломатической службы и лиц, проходящих административно-техническую службу в дипломатических представительствах и консульствах Азербайджанской Республики» и «О трудовых пенсиях» (первое чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «О государственной пошлине» (первое чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О приватизации жилищного фонда в Азербайджанской Республике», «О валютном регулировании», «О служебном и гражданском оружии», «О товарных знаках и географических указателях», «О нотариате», «Об исполнительных чиновниках», «Об исполнении», «О лотереях», «О государственном реестре недвижимого имущества» и «О медиа» (первое чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, Миграционный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «Об охране здоровья населения», «О дорожном движении», «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, перемещенных в пределах страны)», «О медицинском страховании», «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц», «О государственном реестре недвижимого имущества», «О государственной адресной социальной помощи», «О социальных пособиях», «О трудовых пенсиях», «Об образовании», «Об обязательном страховании от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», «Об обязательных страхованиях», «О лицензиях и разрешениях», «О правах лиц с инвалидностью» и «О занятости» (первое чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О газоснабжении», «О государственной пошлине», «О применении специального экономического режима к нефтегазовой деятельности экспортного назначения», «Об электроэнергетике» и «Об энергетике» (первое чтение).

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