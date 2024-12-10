Признание Арменией прав западных азербайджанцев – один из факторов установления мира - ФОТО

«Азербайджанцы, проживавшие в Западном Азербайджане - на территории нынешней Армении, подверглись этнической чистке, были поэтапно насильственно изгнаны со своей исторической родины. В результате выселений, приобретших в 1918-1921, 1948-1953 и 1987-1991 годах еще более устрашающий характер, сотни тысяч азербайджанцев покинули землю предков и нашли прибежище в Азербайджане. После этих ужасных депортаций в Армении не осталось ни одного азербайджанца, и Армения превратилась в моноэтническое государство».

Из обращения Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам II международной конференции «Право на возвращение: Обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении», организованной в Баку Общиной Западного Азербайджана

Насильственное изгнание азербайджанцев с исторической родины - это трагедия ХХ века, которая уходит своими корнями в ХIХ столетие, чему имеются исторические документальные свидетельства.

Так, в своей работе «Описание переселения армянъ аддербиджанскихъ въ пределы России» русский писатель С. Н. Глинка (1775-1847) отмечает, что процесс переселения армян являлся частью колониальной политики царизма и предусматривал, что «умножение водворенного христианского соплеменного народа может поставить на рубеж России надежный оплот к отражению неприязненных действий сопредельных жителей оной, особенно Турок, Персиян и Горцев» [Глинка, Сергей. Описание переселения армянъ аддербижанскихъ въ пределы России. – Москва: Тип-я Лазаревых Института восточных языков, 1831, с. 93]. Уже через месяц после подписания Турманчайского договора, 9 марта, «армяне из различных селений, смежных Туркменчаю, двинулись в Карабах» [там же, с. 48]. Сергей Глинка, которого сложно назвать азербайджанофилом, также писал: «По неимению же в Ханстве Нахичеванском казенных земель для поселения, старался я уговорить многих армян поселиться в Ханствах Эриванском и Карабахском и убедил их последовать моему совету…» [там же, с. 129].

В свою очередь, статский советник И. Шопен в составленном им по поручению графа Паскевича-Эриванского документе пишет, что вследствие русско-персидской 1826-1828 гг. и русско-турецкой 1828-1829 гг. войн на территорию бывшего Иреванского ханства Россией были переселены соответственно 23 568 и 21 639, Нахчыванского – 10 652 и 27 армян. В Ордубадский округ переселились 1340 армян из Персии. Таким образом, суммарное число переселенцев из Персии составило 35 560, из Турции – 21 666, что в целом составляет 57 226 армян [См.: Шопен, Иван. Исторический памятник состояния Армянской Области в эпоху ея присоединения к Российской Империи. – Санкт-Петербург: Типография Имперской Академии Наук, 1852, с. 637-642].

Н. Н. Шавров в своей книге «Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая распродажа Мугани инородцам» писал: «...С 1828 по 1830 гг. мы переселили в Закавказье свыше 40 000 персидских и 84 000 турецких армян и водворили их на лучших казенных землях Елисаветпольской и Эриванской губерний, где армянское население было ничтожно, и в Тифлисской, - в Борчалинском, Ахалцихском и Ахалкалакском уездах. Для поселения им было отведено более 200 000 десятин казенных земель и куплено более чем на 2 000 000 руб. частновладельческих земель у мусульман. Нагорная часть Елисаветпольской губернии и берега озера Геокча (нынешний Севан – Н.А.) заселены этими армянами. Необходимо иметь ввиду, что за 124 000 армян, официально переселенных, переселилось сюда и множество неофициальных, так что общее число значительно превышает 200 000 человек… Из 1300 тыс., проживающих ныне в Закавказье армян, более 1 000 000 душ не принадлежит к числу коренных жителей края и поселены нами» [Шавров, Н. Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая распродажа Мугани инородцам. - Санкт-Петербург, 1911, с. 59-60].

Вопрос переселения армян на Южный Кавказ находит свое подтверждение и во многих других источниках, в том числе и армянских.

В начале ХХ века обосновавшиеся на азербайджанских землях армяне начали проводить политику этнической чистки в отношении азербайджанцев, используя при этом методы террора, чему также имеются исторические свидетельства.

Республика Армения, созданная в 1918 году на исконных землях Азербайджана, очень быстро забыла о данном ею обязательстве отказаться от территориальных претензий к своим соседям, в том числе и на Карабах.

Так, армянский ученый С. Заварян утверждал, что во время истребления азербайджанцев в 1905 году, в Шуше были сожжены 12, в Джаванширском уезде - 15, Джебраиле - 5, Зангезуре - 43, всего - 75 мусульманских тюркских сёл [См.: Заварян, С. Экономические условия Карабаха и голод 1905-1907 гг. Перевод с армянского, - Санкт Петербург (СПб), 1907, с. 61].

Леонард Рамсден Хартвилл, в свою очередь, записал воспоминания армянина Оганеса Апресяна о событиях после революции 1917 года в России: «После некоторого затишья снова увидел Шушу. В тюркском квартале города не осталось ничего, кроме груды камней. Все дома сожжены, а их хозяева убиты. Такая же ситуация была и в тюркских кварталах Ханкенди... В Баку армяне с помощью англичан захватили большой нефтяной город, где истребили 25 000 человек тюркского населения» [Хартвилл, Л.Р. Таковы люди. Азербайджанские события 1918-1922-х годов в воспоминаниях одного армянина. - Индианаполис (США): Боббс Мерил компани, 1928].

Научный работник, армянин А. Лалаян в 1936 году писал: «Представители дашнаков, собрав вокруг себя большое количество вооруженных добровольческих отрядов, беспощадно рубили женщин, детей, стариков и инвалидов на тюркских территориях, где шла война» [Лалаян, А. О резне в 1918-1920-х годов. - Революционный Восток (Москва), 1936, №2-3].

С установлением советской власти в действиях армян ничего не изменилось, Так, по Постановлению №4083 Совета Министров СССР от 23 декабря 1947 года «О переселении колхозников азербайджанской национальности и иного азербайджанского населения из Армянской ССР на Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР» за подписью Сталина в 1948-1953 гг. около 100 тысяч азербайджанцев были переселены из горных районов Армянской ССР на Кура-Араксинскую низменность (в Азербайджанской ССР), отличающуюся жарким и малярийным климатом. Эта этническая чистка была проведена на государственном уровне с присущей сталинскому режиму жестокостью. Фактически это была депортация советских граждан своим же правительством с их исторических земель, идеологом и вдохновителем которой стал один из руководителей Советского Союза небезызвестный Анастас Микоян.

В феврале 1988 года из Республики Армения стали доноситься призывы о передаче тогдашней Нагорно-Карабахской автономной области в ее состав. Вскоре после этого по поручению и с благословления армянских властей остававшиеся в Армении более 300 000 азербайджанцев были насильно депортированы из этой республики. Этот процесс сопровождался убийствами, пытками, похищением людей, уничтожением имущества и грабежами. В общей сложности в 1987-1989 годах в Армении были убиты 216 азербайджанцев, включая детей, женщин и стариков. Затем последовали военная агрессия против Азербайджана, оккупация его территорий, Ходжалинский геноцид, урбицид и экоцид.

В своем обращении к участникам конференции Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что Армения всячески пытается отрицать тот факт, что азербайджанский народ веками жил и создал богатое культурное наследие на земле своих предков.

Армяне прилагают огромные усилия, чтобы стереть исторические свидетельства проживания азербайджанцев на территории нынешней Республики Армения. Они уничтожили культурное наследие, на протяжении тысячелетий создаваемое нашим народом в Западном Азербайджане, - исторические памятники и поселения, кладбища, мечети, нанесла серьезный ущерб азербайджанскому ашугскому искусству, внесенному в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Жемчужина Иревана - Сардарский дворец, заложенный в 1580-х годах турецким наместником и капитально перестроенный в конце 18 века, стерт армянами с лица земли. А ведь в 1827 году в одном из его залов прошла первая постановка «Горя от ума» и к тому же единственная в истории, на которой присутствовал сам автор бессмертного произведения Грибоедов.

А почему в Иреване нет старого города, если там «испокон веков» жили армяне? Да потому что там никогда не было армянского наследия, а все азербайджанское они уничтожили, чтобы стереть факты проживания там азербайджанцев, которых они изгнали со своих исторических земель - из нынешней Армении.

Среди этих памятников сохранилась лишь Голубая мечеть, но армяне, намеренно изменив ее оригинальный историко-архитектурный стиль, пытаются представить ее под другим названием. Об этом свидетельствует и то, что французский посол де Котиньи отнес Голубую мечеть к персидской культуре. В ХХI веке – это просто пещерный вандализм и, как справедливо отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, «подобные деструктивные шаги, преследующие цель исказить, переписать историю и культурную панораму региона, являются не чем иным, как нетерпимостью и расизмом».

Несмотря на все трагические страницы своей истории, Азербайджан привержен мирной повестки дня. Путь этот не простой, тем более для армян, отягощенных грузом совершенных ими преступлений. Но пройти его надо. И одним из условий установления справедливого мира в регионе является признание Арменией прав западных азербайджанцев, о чем в своем обращении к участникам конференции четко и ясно заявил Президент Ильхам Алиев: «Армения должна начать переговоры с Общиной и предпринять практические шаги по восстановлению фундаментальных прав западных азербайджанцев».

Приложение.

ГЕРБ

Совет Министров Азербайджанской ССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4083

От 23 декабря 1947 г. Москва, Кремль

О переселении колхозников и другого азербайджанского населения из Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР

Совет Министров Союза ССР постановляет:

1. Переселить в 1948-1950 гг. на добровольных началах в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР 100 тыс. колхозников и другое азербайджанское население из Армянской ССР, из них: 10 тыс. человека – в 1948 году, 40 тыс. человек – в 1949 году и 50 тыс. человек - в 1950 году.

2. Разрешить Совету Министров Армянской ССР освобождаемые азербайджанским населением постройки и жилые дома в связи с переселением их в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР использовать для расселения зарубежных армян, прибывающих в Армянскую ССР.

Председатель Совета

Министров Союза ССР И.Сталин

Управляющий Делами

Совета Министров СССР Я.Чадаев

Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики