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Единовременные социальные пособия в Birbank

First News Media11:25 - Сегодня
Единовременные социальные пособия в Birbank

Birbank, первый цифровой банк страны, продолжает предлагать цифровые решения, которые облегчают жизнь клиентов, экономят время и повышают удовлетворенность клиентов. Нововведение реализовано в результате сотрудничества с Государственным фондом социальной защиты.

Таким образом, получить социальные пособия на рождение ребенка, а также на похороны теперь можно через мобильное приложение Birbank.

Раньше клиенты могли получить доступ к средствам, обратившись в отделение банка и предоставив определенные документы для получения этих платежей. Теперь не нужно тратить время. При входе в мобильное приложение Birbank клиенты могут перевести сумму пособия на карточный счет любого банка в зависимости от типа суммы. Клиентам, у которых нет мобильного приложения Birbank, в SMS-сообщении отправляется ссылка, по которой можно перевести разовый платеж на любой банковский счет.

Стоит отметить, что после нововведения после подачи документов по разовым платежам в Государственный фонд социальной защиты клиентам предоставляется возможность получить платеж физически в отделении банка или в цифровом виде через мобильное приложение Birbank.

Более подробную информацию о карте Birbank можно получить на сайте https://birbank.az, в колл-центре 196 или на официальных страницах карты в Facebook или Instagram. Чтобы заказать карту Birbank, скачайте приложение Birbank, напишите «1» и отправьте SMS на короткий номер 8196, напишите через WhatsApp на номер (+994 50) 999 81 96 или посетите центры Birbank.

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