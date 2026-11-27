Находившийся в заключении бывший глава Исполнительной власти Имишлинского района Вильям Гаджиев вышел на свободу.

Соответствующее решение сегодня принял Хазарский районный суд.

Гаджиев был досрочно освобожден по состоянию здоровья. До окончания срока его наказания оставалось чуть больше года.

Отметим, что Вильям Гаджиев был задержан Службой государственной безопасности 5 мая 2020 года. Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям он был признан виновным в присвоении в особо крупном размере и получении взятки и приговорен к 12 годам лишения свободы. Бакинский апелляционный суд оставил приговор без изменений. Позднее Верховный суд сократил срок наказания Вильяма Гаджиева до 8 лет и 6 месяцев.

Источник: АПА