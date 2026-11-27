В Баку мужчина обманул женщину, пообещав помочь ей получить банковский кредит на 11 тысяч манатов.

За свои услуги он потребовал 2 тысячи манатов, однако после получения денег своих обязательств не выполнил.

Как сообщает 1news.az, инцидент произошел на территории Насиминского района.

Женщина обратилась к неизвестному лицу с просьбой оказать содействие в оформлении кредита в одном из банков и перевела на указанную им банковскую карту 2 тысячи манатов.

Однако, несмотря на получение денежных средств, мужчина не обеспечил выдачу обещанного кредита, после чего потерпевшая обратилась за помощью.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого.

Им оказался ранее неоднократно судимый Дж. Азимов, которого задержали.

В ходе расследования также выяснилось, что для сокрытия своей причастности к мошенничеству мужчина использовал банковский счет, оформленный на его друга.

По данному факту проводится расследование.