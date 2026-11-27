«Мост мира»: члены инициативной группы встретились с замминистра иностранных дел Армении - ФОТО - ВИДЕО
Сегодня, 27 ноября, члены инициативной группы «Мост мира» встретились с заместителем министра иностранных дел Армении Вааном Костаняном.
Напомним, что 26 ноября в Армении стартовала пятая встреча в рамках Инициативы «Мост мира».
В ней принимают участие в общей сложности 60 представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении.
В повестке пятой встречи - укрепление азербайджано-армянского мирного процесса, развитие взаимного доверия между обществами двух стран, перспективы экономического сотрудничества и открытия региональных коммуникаций, гуманитарные вопросы, взаимодействие в сфере образования и работа с молодежью.
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