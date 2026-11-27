Сегодня, 27 ноября, члены инициативной группы «Мост мира» встретились с заместителем министра иностранных дел Армении Вааном Костаняном.

Напомним, что 26 ноября в Армении стартовала пятая встреча в рамках Инициативы «Мост мира».

В ней принимают участие в общей сложности 60 представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении.

В повестке пятой встречи - укрепление азербайджано-армянского мирного процесса, развитие взаимного доверия между обществами двух стран, перспективы экономического сотрудничества и открытия региональных коммуникаций, гуманитарные вопросы, взаимодействие в сфере образования и работа с молодежью.