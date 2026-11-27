В Батуми отпустили 16 болельщиков «Бешикташа», задержанных во время вчерашнего матча против израильского клуба «Хапоэль Беэр-Шева».

Отмечается, что это стало возможным в результате дипломатических и юридических усилий, предпринятых Турцией по указанию президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее министр юстиции Акин Гюрлек провёл встречу с министром юстиции Грузии Паатой Салия и осудил произошедшие акты насилия. Сообщается, что на встрече министр Гюрлек потребовал немедленного освобождения задержанных турецких граждан и начала юридических процедур в отношении виновных в событиях. Отмечается, что Минюст со вчерашнего вечера ведёт интенсивные контакты с грузинскими властями и внимательно следит за процессом.

Состояние здоровья всех 16 освобождённых турецких граждан хорошее.

Напомним, что в матче, в котором «Бешикташ» играл с «Хапоэль Беэр-Шева», грузинская полиция применила слезоточивый газ и дубинки против болельщиков турецкой команды, развернувших палестинские флаги и баннеры. Из-за событий на трибунах матч был прерван примерно на 40 минут, судьи и футболисты ушли в раздевалку. Между тем беспорядки на стадионе из-за применения грузинской полицией непропорциональной силы против турецких болельщиков перекинулись и за пределы спортивной арены.

После произошедшего министр иностранных дел Хакан Фидан провёл телефонный разговор с грузинской коллегой Макой Бочоришвили. Федерация футбола Турции также резко осудила действия грузинской полиции и заявила, что предпримет необходимые шаги для привлечения виновных к ответственности. Многие турецкие футбольные клубы, в первую очередь «Галатасарай», «Фенербахче» и «Трабзонспор», также опубликовали сообщения в поддержку «Бешикташа».

Источник: Haberler