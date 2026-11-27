В Турции в рамках расследования в отношении владельца телеканала Halk TV Джафера Махироглу проведена очередная операция, по итогам которой задержаны девять человек.

Среди них также известная телеведущая Эдже Унер и ее супруг, журналист Дениз Байрамоглу.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ, Генеральная прокуратура Стамбула выдала ордера на задержание 12 человек. Девять фигурантов были задержаны в ходе третьего этапа операции, тогда как местонахождение остальных устанавливается.

Согласно заявлению прокуратуры, расследование охватывает подозрения в отмывании денежных средств, создании преступной организации, взяточничестве, распространении ложной информации, способной ввести общественность в заблуждение, а также нарушении налогового законодательства.

Отдельно в материалах дела упоминаются Эдже Унер и Дениз Байрамоглу. По утверждению следствия, супруги за денежное вознаграждение организовывали подготовку и выпуск на телеканале Halk TV материалов, содержащих недостоверную информацию.

Сообщается, что журналист Хакан Кюршад Огуз находится за пределами Турции. Еще один подозреваемый уже заключен под стражу по другому уголовному делу, а поиски последнего фигуранта продолжаются.

Расследование в отношении Джафера Махироглу связано с предполагаемыми финансовыми махинациями через компанию Bustech Araç Bakım Onarım. По версии прокуратуры, предприятие было зарегистрировано в 2021 году в Измире и использовалось для получения государственных тендеров незаконным путем. Следствие также предполагает, что средства, полученные в результате этих операций, направлялись на финансирование телеканала Halk TV.

Напомним, 14 октября правоохранительные органы провели обыск в здании телеканала. Впоследствии вещание Halk TV было прервано в связи с назначением внешнего управляющего. В отношении Махироглу расследование ведется по подозрениям во взяточничестве, незаконном вмешательстве в тендерные процедуры и легализации имущества, полученного преступным путем.