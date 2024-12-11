Премьер Украины прилетел в Германию

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль вместе с делегацией правительства страны прилетела в Германию.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра.

По его словам, делегация посетит украинско-немецкий бизнес-форум, где пройдет встреча с канцлером Германии Олафом Шольцем и другими представителями правительства Германии.

Также состоится встреча с представителями немецкого бизнеса для обсуждения вопросов сотрудничества в области обороны, поддержки энергетики и вопросы восстановления Украины.