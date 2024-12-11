Конституционные барьеры на пути к миру: Почему Армения должна изменить основной закон?

Давненько не слышно позитивных новостей с полей нормализации азербайджано-армянских отношений.

Как бы в Армении ни говорили о близости мира, очевидное состоит в том, что процесс застрял, причем не по вине Азербайджана. Да, есть требование Баку, которое имеет основополагающее значение для построения дальнейших межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, и оно до сих пор Иреваном не выполнено. Речь идет о требовании внесения изменений в конституцию Армении, которая содержит в себе территориальные претензии к Азербайджану.

Иными словами, Азербайджан говорит: удалите из конституции притязания на мои земли, и мы подпишем мир.

Армения же упорствует в своем неприятии данного требования, настаивая на том, что нынешняя ее конституция не препятствует подписанию мирного договора. Подписанию, как некоему механическому акту, она действительно не препятствует, но нужен ли Азербайджану такой договор со страной, в основном законе которой сохраняются территориальные претензии к нему? В Баку не раз подчеркивали, что договор, если он и будет когда-то заключен, будет подписан не конкретно с нынешним премьер-министром РА Николом Пашиняном, признающим территориальную целостность Азербайджана, а с армянским государством, то есть, на дальнюю перспективу или, говоря пафосно, на века. И кто даст гарантию, что следующая армянская власть, основываясь на существующих экспансионистских положениях конституции и не угасающих реваншистских настроениях в обществе, не реанимирует идею «великой Армении» через попытки вновь оторвать Карабах от Азербайджана? Отсюда и происходит справедливое требование Баку: внести соответствующие изменения в основной закон, а если быть точнее, изъять из него все, что легитимирует присоединение Карабаха к Армении, и открыть тем самым путь к установлению по-настоящему устойчивого и прочного мира между двумя странами.

Азербайджан настаивает, что любое мирное соглашение должно быть основано на признании территориальной целостности сторон, сохранение же территориальных претензий в армянской конституции фактически делает невозможным подписание реального мирного договора. Такое положение дел не только противоречит нормам международного права, но и оставляет процесс нормализации в подвешенном состоянии. Поэтому указанное требование Азербайджана к Армении нельзя назвать чрезмерным.

Также его нельзя назвать беспрецедентным. Изменение конституции ради обеспечения мира и национальных интересов — это не редкость в международной практике. Подобные шаги предпринимались различными странами для завершения затяжных конфликтов и способствовали установлению мира и открытию новых возможностей для государств.

К примеру, Япония после Второй мировой войны, находясь под управлением американской администрации, приняла новую Конституцию в 1947 году. Одно из ключевых ее положений предусматривало отказ Японии от права вести войну и использовать вооруженные силы для разрешения международных конфликтов. Эти изменения были направлены на предотвращение милитаризации страны и содействие установлению прочного мира в регионе. В результате Япония смогла сосредоточиться на экономическом развитии, став одной из ведущих экономик мира. Она избежала вовлечения в вооруженные конфликты, укрепив свою репутацию миролюбивого государства.

Или взять, к слову, Белфастское соглашение 1998 года, также известное как Страстнопятничное, между правительством Великобритании, Ирландией и политическими силами Северной Ирландии. Оно положило конец десятилетиям насилия в регионе, известного как «Смутное время», в котором участвовали ирландские националисты и британские лоялисты. Одним из ключевых условий этого соглашения было изменение Конституции Ирландии. В частности, из ее текста были удалены территориальные претензии на Северную Ирландию.

Ну и из последнего – это Преспанское соглашение 2018 года, положившее конец конфликту между Грецией и бывшей Республикой Македония, который собственно и возник из-за названия последней. По мнению Греции, такое название подразумевало территориальные претензии на ее регион Македония. Это привело к десятилетиям дипломатического кризиса, включая блокирование вступления Республики Македония в НАТО и ЕС.

Согласно условиям Преспанского соглашения, Республика Македония изменила свое название на Северную Македонию, а Греция обязалась снять блокировку на ее вступление в международные организации. В результате Северная Македония в 2020 году стала членом НАТО. Одновременно открылись перспективы для вступления этой страны в ЕС.

Несмотря на очевидные примеры международной практики, в Армении требование Азербайджана изменить конституцию вызывает негативную реакцию. Частью армянского общества это воспринимается как унижение национального достоинства. Однако следует учитывать, что именно Армения должна быть заинтересована в заключении мира, так как продолжение текущего статуса-кво, возможно, устраивает Баку больше, чем Иреван.

Азербайджан уже добился восстановления своей территориальной целостности, а мирное соглашение лишь формализовало бы достигнутые результаты. Армения же остается в изоляции, экономически и политически ослаблена, и мир может стать для нее единственным шансом на восстановление и развитие.

Изложенный выше опыт различных стран наглядно показывает, что изменения в Конституции ради обеспечения мира и национальных интересов — это нормальная практика в международных отношениях. Требование Азербайджана к Армении изменить свой основной закон — это не только справедливое, но и необходимое условие для достижения устойчивого мира, что приведет к открытию региональных коммуникаций, а значит, и к экономическому процветанию региона.

Заключение мирного договора на условиях, учитывающих реалии, выгодно обеим сторонам, однако ключ к его подписанию находится именно в Иреване. Армении стоит осознать, что прагматизм и готовность к переменам могут открыть новые перспективы для страны, а сохранение территориальных претензий в конституции — это путь в никуда.