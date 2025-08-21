У Филиппа Киркорова диагностировали серьезное заболевание

Народному артисту России Филиппу Киркорову диагностировали диабет второго типа, при котором уровень глюкозы в крови растёт, а человек нуждается в препаратах.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на российский Telegram-канал Mash.

Отмечается, что певец жалуется на слабость, постоянное чувство жажды и ватные ноги. Из-за этого он пока не может вернуться к выступлениям, ближайшие из которых запланированы только на февраль 2026-го.

Подчеркивается, что артист также страдает перепадами настроения от раздражительности до апатии – медики пытались посоветовать ему диету, но Ф.Киркоров наотрез отказывается.

Заболевание у певца заподозрили после того, как он обжёгся фейерверком на своём концерте в апреле текущего года. Раны долго не затягивались - такое бывает при диабете, поэтому медики отправили Ф.Киркорова на анализы, где догадки подтвердились.

«Теперь ему ежедневно колят инсулин и надеются, что в ближайшее время рана затянется», - говорится в сообщении Telegram-канала Mash.