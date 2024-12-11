Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили ситуацию в Сирии

11 декабря состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхуном Байрамовым и Хаканом Фиданом.

Как сообщили 1news.az в МИД АР, во время телефонного разговора были обсуждены вопросы, вытекающие из стратегического партнерства Азербайджана и Турции, ситуация в регионе в постконфликтный период, текущая ситуация на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии.

Была выражена поддержка территориальной целостности и суверенитета Сирии со стороны Азербайджана, а также надежда на скорейшее решение кризисной ситуации, основанное на интересах и воле сирийского народа.

Стороны также обменялись мнениями по поводу переговоров и обсуждений, проведенных в рамках 31-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое прошло на Мальте.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.