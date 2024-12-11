В Салониках почтена память великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО

В греческом городе Салоники состоялось мероприятие, посвященное дню почтения памяти основателя современного Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

В церемонии, организованной Обществом греческо-азербайджанской дружбы «ГАЛА» при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и диппредставительства Азербайджана в Греции, приняли участие посол нашей страны в Афинах, сотрудники генеральных консульств Турции и Грузии в Салониках, члены местных неправительственных организаций и представители общественности.

Председатель Общества греческо-азербайджанской дружбы «ГАЛА» Рашид Мамедов проинформировал участников мероприятия о неоценимых исторических заслугах основателя современного Азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева перед народом. Он подчеркнул, что в Греции с глубоким уважением чтят память великого лидера.

Посол Азербайджана в Греции Ариф Мамедов рассказал о ярком и славном жизненном пути Гейдара Алиева, имеющего особое место среди влиятельных политиков мира, его многогранной государственной деятельности, неоценимой и исключительной роли в обретении независимости, сохранении и укреплении современного Азербайджанского государства. Он отметил, что Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев успешно продолжает политический курс Гейдара Алиева.

Участники также ознакомились с фотовыставкой, посвященной жизни и деятельности великого лидера.