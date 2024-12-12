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В Измире открылся первый зарубежный офис Общины Западного Азербайджана - ФОТО

First News Media19:15 - Сегодня
В Измире открылся первый зарубежный офис Общины Западного Азербайджана - ФОТО

В городе Измир состоялось открытие Турецкого офиса Общины Западного Азербайджана (ОЗА).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии, организованном при участии государственных лиц Турции, областного руководства, представителей интеллигенции и проживающих в Измире азербайджанцев, с глубоким уважением была почтена светлая память общенационального лидера Гейдара Алиева.

Выступая на церемонии, турецкий представитель ОЗА Асиф Гурбан сообщил, что это первый офис общины, открытый за пределами Азербайджана, который преследует цель консолидации лиц - уроженцев Западного Азербайджана, число которых в Турции составляет около 1,5 миллиона человек, и поощрения достойного возвращения этих людей на историческую родину. Он сказал о задачах, стоящих перед новосозданным офисом, запланированных академических конференциях, симпозиумах и других направлениях деятельности.

Выступивший посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов подробно рассказал о политике изменения демографии, проводимой царской Россией против Азербайджана в XIX столетии, подчеркнул, что в результате целенаправленной политики, осуществляемой вслед за этим Арменией в XX веке наши соотечественники, проживавшие в Западном Азербайджане, были изгнаны из родных очагов. Дипломат отметил двойные стандарты, обозначенные в политике ряда государств в отношении Азербайджана, констатировал недопустимость безучастного подхода к праву западных азербайджанцев на возвращение в свои края. Он выразил надежду, что Турецкое представительство ОЗА, открытие которого пришлось на столь важную дату – день почтения памяти общенационального лидера, сыграет активную роль в доведении азербайджанских реалий до турецкой общественности.

Отметим, что руководитель Турецкого офиса ОЗА Асиф Гурбан, уроженец села Сарал уезда Хамамлы Западного Азербайджана, вот уже 31 год живет в Измире, руководил многими неправительственными организациями.

В число направлений деятельности представительства входят такие вопросы, как информирование общественности об истории, культуре, выдающихся личностях Западного Азербайджана, усиление системы работы с международными организациями в области восстановления на международном уровне прав свыше 300 тысяч наших соотечественников, последовательно депортированных из Западного Азербайджана.

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