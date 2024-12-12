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За 7 лет в Азербайджане лишь 3 человека получили диплом пластического хирурга

First News Media21:00 - 12 / 12 / 2024
За 7 лет в Азербайджане лишь 3 человека получили диплом пластического хирурга

В последнее время одним из самых обсуждаемых проблем в Азербайджане являются фальшивые пластические хирурги.

В прошлом месяце появилась информация о 50 фальшивых пластических хирургах, функционирующих в Азербайджане.

В дело вмешались правоохранительные органы. По фактам проводится расследование со стороны госорганов.

По данным Госкомстата (ГСК), на начало этого года в Азербайджане функционировало 3498 хирургов. Число пластических хирургов неизвестно, поскольку статистики по этому поводу не велось.

Повышение спроса на эстетическую хирургию также повысило интерес к образованию в этой сфере. С 2017 года в классификацию специальностей, преподаваемых в ординатуре, включена ​​пластическая хирургия. В новой классификации, утвержденной Кабинетом Министров в декабре этого года, название специальности изменено на «пластическая, реконструктивная и эстетическая хирургия». Резиденты пластической хирургии должны пройти 5-летнее обучение.

С 2017 года в Азербайджане лишь 3 человека окончили факультет пластической хирургии. Согласно информации, в настоящее время по этой специальности продолжают обучение 7 человек.

Число врачей, обучившихся за рубежом и специализирующихся на пластической хирургии, неизвестно.

Следует отметить, что согласно законодательству, для занятия практической медицинской деятельностью медработники в Азербайджане должны пройти аттестационный экзамен. Медицинские работники получают право заниматься меддеятельностью на территории республики после получения аттестационного сертификата.

Источник: Modern.az

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