Глава Lenovo Infrastructure Solution Group в Восточной Европе и Центральной Азии: Мы продолжаем инвестировать в повышение доступности ИИ для наших заказчиков по всему миру

На днях в Баку завершился форум Lenovo Day, посвященный преимущественно технологиям искусственного интеллекта и практикам его применения в различных секторах экономики. В кулуарах форума Андрей Кутуков – глава Lenovo Infrastructure Solution Group (ISG) в Восточной Европе и Центральной Азии - ответил на вопросы о бизнесе и решениях, доступных сегодня в Азербайджане.

- После пандемии Lenovo ISG начала активную экспансию на рынок Центральной Азии и Южного Кавказа. В каких странах вы сегодня работаете, удалось ли достичь за это время каких-либо значимых результатов?

- Центральная Азия (ЦА) и Южный Кавказ - один из самых приоритетных для нас регионов внутри EMEA, и за последние 2 года мы уже смогли осуществить многое из задуманного и занять достойные позиции на ключевых рынках региона. В частности, мы уверенно входим в тройку лидеров по доле рынка инфраструктурных решений в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане.

За это время мы существенно расширили наш партнерский ландшафт, который позволит нам и далее пополнять географию поставок инфраструктурных решений в регионе. Мы запустили Lenovo 360 – платформу, включающую в себя мотивационную, сертификационную и обучающую программы для партнеров.

Мы открыли сеть локальных складов запчастей в регионе (в Баку, Ташкенте и Алматы). Это дало нам возможность укрепить наши позиции на рынке, повысить качество сервисного обслуживания для наших клиентов, расширить портфель профессиональных услуг, доступных в регионе, и предлагать сервис с гарантированным временем восстановления оборудования.

Кроме того, нашим текущим и потенциальным клиентам в регионе стал доступен самый большой портфель инфраструктурных решений, серверов, систем хранения данных, программного обеспечения, периферийных вычислителей и других устройств, профессиональные услуги и сервисы, в том числе с элементами искусственного интеллекта.

Вместе с нашими партнерами - системными интеграторами - мы реализовали ряд знаковых проектов в области цифровизации нескольких крупных игроков банковского сектора в Азербайджане, а также перевод на современную гибкую и защищенную ИТ-инфраструктуру компаний производственного сектора, здравоохранения и других.

- Говоря о специфике региона, есть ли какие-то технологические тренды, которые отличают локальные рынки от других в мире?

- Мы видим растущий спрос на услуги локальных провайдеров облачных сервисов. Большинство крупнейших локальных поставщиков облачных услуг Азербайджана, Казахстана, Узбекистана являются нашими постоянными клиентами, что, с одной стороны, демонстрирует эффективность нашей глобальной программы по работе с облачными провайдерами, а с другой - подтверждает сложившийся тренд на локализацию бизнеса облачных услуг, связанный с развивающейся регуляцией в области суверенитета данных. На сегодняшний день мы уверенно закрываем любые потребности в инфраструктуре для облачных провайдеров любого масштаба благодаря развитой системе партнерств с такими компаниями, как Nutanix, VMware, Microsoft, SAP, RedHat, Cloudian и Weka.

Также среди компаний и провайдеров растет спрос на услуги «новых IT», в том числе edge-to-cloud. Под новыми IT мы понимаем взаимосвязь всех устройств, периферии, облаков, сетей и ИИ. Мы активно работаем над развитием таких решений.

- Искусственный интеллект — тема, в которой Lenovo заявляет себя одним из лидеров. Какие решения на базе ИИ доступны бизнесу в Азербайджане сегодня?

- Для работы с ИИ мы предлагаем комплексный портфель универсальных и ориентированных на ИИ-приложения серверов и систем хранения данных, в дополнение к классическим вычислителям и СХД.

Огромный рост интереса к edge computing — периферийным вычислениям — тоже, в том числе, связан с проникновением искусственного интеллекта. Данных становится больше, но они генерируются и накапливаются в местах, где их пока не привыкли обрабатывать: на умных устройствах, камерах, датчиках и т.п. Периферийные вычисления как раз и позволяют обрабатывать данные в том месте, где они появляются. При этом с развитием ИИ для обработки требуется все большая скорость и производительность. Мы лидируем на рынке edge computing решений и предлагаем то, чего нет у конкурентов. Например, мы - один из немногих вендоров решений для периферийных вычислений со встроенными графическими чипами.

Мы продолжаем инвестировать в повышение доступности ИИ для наших заказчиков по всему миру. Компания наращивает инвестиции в разработки в области ИИ, уделяет много времени повышению квалификации персонала, проводит образовательные и сертификационные программы для наших партнеров и клиентов. Активно развивается наша специальная экосистема AI Innovators, в рамках которой мы связываем создателей и поставщиков ИИ-решений с потенциальными клиентами. Совместно с нашими технологическими партнерами мы разрабатываем самые современные решения для развертывания и поддержки ИИ на любом предприятии в любой точке мира. Все вышеперечисленное доступно для наших заказчиков здесь, в Азербайджане, и в других странах региона.

На правах рекламы