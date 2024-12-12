 Деятельность миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе должна быть завершена, считают в Баку | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Деятельность миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе должна быть завершена, считают в Баку

First News Media12:33 - Сегодня
Деятельность миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе должна быть завершена, считают в Баку

Размещение сил любой третьей страны на территории Армении является тревожным фактором.

Об этом журналистам заявил помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента АР Хикмет Гаджиев.

По его словам, азербайджанская сторона не видит необходимости в участии третьей стороны в процессе делимитации границы с Арменией, осуществляемом в условиях взаимопонимания и мира.

«Деятельность миссии Евросоюза на армяно-азербайджанской границе уже должна быть завершена. Размещение миссии было согласовано в Праге при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Совета Евросоюза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Эта миссия должна была быть краткосрочной. Мы же видим, что это становится продолжительной миссией, а ее состав и географический мандат расширяются. Мы не видим никакой необходимости в участии третьей стороны в процессе делимитации между Арменией и Азербайджаном, проводящемся в условиях мира и взаимопонимания. Мы не считаем миссию Евросоюза фактором, служащим укреплению мира в регионе. Это фактор, вызывающий обеспокоенность», - сказал Гаджиев.

Источник: АПА

Поделиться:
116

Актуально

XроникаПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу ...
ПолитикаХикмет Гаджиев: Баку и Иреван не нуждаются в участии посредника в мирных ...
ПолитикаХикмет Гаджиев приветствует делегацию Колледжа обороны НАТО
Точка зрения«Новая Сирия»: Турция и Азербайджан помогут сирийскому народу поднять страну из ...

Политика

Деятельность миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе должна быть завершена, считают в Баку
Азербайджанский народ с глубоким почтением отдает дань памяти великому лидеру Гейдару Алиеву - ФОТО
Хикмет Гаджиев: Прежние власти Сирии создавали препятствия для Азербайджана на международной арене
Хикмет Гаджиев: Франция - одна из главных вооружающих Армению стран

Выбор редактора

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира
Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО
Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО
Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО
Почему СОР29 имеет огромное значение для всего мира? Все, что нужно знать об изменении климата – ФОТО

Новости для вас

Азербайджан и Армения согласовали 15 из 17 статей текста мирного договора
Участники Международной парламентской конференции посетили культурную столицу Азербайджана - Шушу - ФОТО
Турция и Азербайджан готовят совместные проекты в Ханкенди
Минобороны АР обратилось к семьям военнослужащих

Последние новости

Деятельность миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе должна быть завершена, считают в БакуСегодня, 12:33Азербайджанский народ с глубоким почтением отдает дань памяти великому лидеру Гейдару Алиеву - ФОТОСегодня, 12:15Хикмет Гаджиев: Прежние власти Сирии создавали препятствия для Азербайджана на международной аренеСегодня, 11:44Хикмет Гаджиев: Франция - одна из главных вооружающих Армению странСегодня, 11:42Община Западного Азербайджана решительно осуждает попытки грубого вмешательства во внутренние дела Азербайджана со стороны госсекретаря и других официальных лиц СШАСегодня, 11:37Хикмет Гаджиев: Процесс разминирования требует значительных финансовых затратСегодня, 11:32Европейские члены НАТО обсуждают повышение расходов на оборону до 3% ВВПСегодня, 11:30Официальные лица государства и правительства почтили память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения - ФОТОСегодня, 11:25Хикмет Гаджиев: Баку и Иреван не нуждаются в участии посредника в мирных переговорахСегодня, 11:23Лига Европы: «Карабах» на выезде встретится со шведским клубомСегодня, 11:11Глава Lenovo Infrastructure Solution Group в Восточной Европе и Центральной Азии: Мы продолжаем инвестировать в повышение доступности ИИ для наших заказчиков по всему мируСегодня, 11:04Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТОСегодня, 10:54Хикмет Гаджиев приветствует делегацию Колледжа обороны НАТОСегодня, 10:51Парламент Южной Кореи принял законопроект о расследовании против первой ледиСегодня, 10:49Криштиану Роналду обратился к Саудовской АравииСегодня, 10:27Председатель Женского совета Общины Западного Азербайджана приняла участие в IV Глобальном форуме ЮНЕСКО по борьбе с расизмом и дискриминацией - ФОТОСегодня, 10:20Премьер Словакии считает, что Украина потеряет треть своей территории и не получит приглашения в НАТОСегодня, 10:18Пентагон предупредил Украину об ударах «Орешником» в ближайшие дниСегодня, 10:13СМИ: Турция предупредит США о возможности операции против РПК в СирииСегодня, 10:00Кандидат на пост главы ФБР планирует начать расследование против ЗеленскогоСегодня, 09:55
Все новости

1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖНедавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVСнова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО
1news TVПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TVЕлена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана
1news TVНостальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ24 / 05 / 2024, 13:35