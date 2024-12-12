Деятельность миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе должна быть завершена, считают в Баку

Размещение сил любой третьей страны на территории Армении является тревожным фактором.

Об этом журналистам заявил помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента АР Хикмет Гаджиев.

По его словам, азербайджанская сторона не видит необходимости в участии третьей стороны в процессе делимитации границы с Арменией, осуществляемом в условиях взаимопонимания и мира.

«Деятельность миссии Евросоюза на армяно-азербайджанской границе уже должна быть завершена. Размещение миссии было согласовано в Праге при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Совета Евросоюза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Эта миссия должна была быть краткосрочной. Мы же видим, что это становится продолжительной миссией, а ее состав и географический мандат расширяются. Мы не видим никакой необходимости в участии третьей стороны в процессе делимитации между Арменией и Азербайджаном, проводящемся в условиях мира и взаимопонимания. Мы не считаем миссию Евросоюза фактором, служащим укреплению мира в регионе. Это фактор, вызывающий обеспокоенность», - сказал Гаджиев.

Источник: АПА