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Полад Бюльбюльоглы: Принятие законопроекта «О дипломатической службе» укрепит правовые основы дипдеятельности

First News Media13:57 - Сегодня
Полад Бюльбюльоглы: Принятие законопроекта «О дипломатической службе» укрепит правовые основы дипдеятельности

Принятие нового законопроекта "О дипломатической службе" укрепит правовые основы дипломатической деятельности.

Об этом сказал председатель комитета по культуре Милли Меджлиса Полад Бюльбюльоглы на сегодняшнем заседании парламента.

По его словам, новый законопроект создаст условия для более эффективной работы дипломатов. "Год назад зарплата дипломатов была резко повышена. Нынешнее руководство МИД очень внимательно относится к работе послов и посольств. После принятия нового закона укрепятся правовые основы дипломатической деятельности", - сказал депутат.

Источник: Report

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