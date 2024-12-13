Швейцария выделила 250 миллионов на реставрацию ядерных бункеров
Швейцария планирует обновить сеть ядерных бункеров, оставшихся еще со времен «холодной войны».
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Reuters.
Согласно информации, каждому из 9 млн жителей страны, включая иностранцев и беженцев, гарантировано место в убежище.
«В ближайшие годы Конфедерация хочет отменить некоторые исключения из действующих правил и обновить некоторые старые убежища», – об этом сказал командующий гражданской обороной кантона Во Луи-Анри Делараж.
Еще в минувшем октябре начались беседы на тему «обеспечения устойчивости Швейцарии в случае вооруженного конфликта». Правительство планирует выделить на реконструкцию сетей ядерных бункеров 220 млн швейцарских франков (250 млн долларов).
Однако Делараж утверждает, что страна «вовсе не готовится к конфликту». Все дело в том, что за функционированием убежищ надо следить и поддерживать их в рабочем состоянии.
Специалисты уже приступили к осмотру бункеров в рамках обязательной десятилетней проверки и находят множество неисправностей.