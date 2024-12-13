Экс-министр обороны и иностранных дел Франции отказался от поста премьера

77-летний экс-глава Министерства обороны (2012-2017) и МИД (2017-2022) Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что отказался от поста премьер-министра республики, который ему предлагал занять президент страны Эмманюэль Макрон.

«Такое предложение мне поступило, но я отказался. Через два с половиной года мне исполнится 80 лет.

[Согласиться] было бы несерьезно», - отметил Ле Дриан в интервью порталу actu.fr.

Отметим, что новым премьер-министром Франции в пятницу назначен 73-летний лидер партии «Демократическое движение» Франсуа Байру, бывший министр образования и кандидатом в президенты на выборах 2002, 2007 и 2012 годов.