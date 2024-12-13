Австрия готова выплатить по тысяче евро сирийцам, возвращающимся на родину
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что тем сирийцам, кто захочет вернуться на родину, будут выплачивать по тысяче евро.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на аккаунт австрийского канцлера в соцсети Х.
«Австрия поддержит сирийцев, которые захотят вернуться домой, предоставив им выплату в размере €1 тыс.», – отметил Нехаммер.
Канцлер также подчеркнул, что процесс рассмотрения заявок сирийцев на убежище в Австрии заморожен.
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