Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана с НАТО

Перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и НАТО в области военного образования обсуждены на встрече первого замминистра обороны – начальника Генштаба ВС Азербайджана Керима Велиева с находящейся с визитом в Баку делегацией во главе с начальником Оборонного колледжа НАТО, генерал-лейтенантом Максом Нильсеном.

По сообщению пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, К.Велиев рассказал об успешных реформах, проводимых в Азербайджанской армии, о ее победе в Отечественной войне и применении боевого опыта, обретенного в ходе последующих боевых действий, в процессе подготовки войск.

Замминистра высоко оценил сотрудничество Азербайджана с НАТО в рамках различных программ, подчеркнув важность дальнейшего развития этих отношений.

В свою очередь, М.Нильсен высоко оценил вклад азербайджанских военнослужащих в рамках партнерства с НАТО, включая участие в миротворческих миссиях и других мероприятиях.