 Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана с НАТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана с НАТО

First News Media17:08 - Сегодня
Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана с НАТО

Перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и НАТО в области военного образования обсуждены на встрече первого замминистра обороны – начальника Генштаба ВС Азербайджана Керима Велиева с находящейся с визитом в Баку делегацией во главе с начальником Оборонного колледжа НАТО, генерал-лейтенантом Максом Нильсеном.

По сообщению пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, К.Велиев рассказал об успешных реформах, проводимых в Азербайджанской армии, о ее победе в Отечественной войне и применении боевого опыта, обретенного в ходе последующих боевых действий, в процессе подготовки войск.

Замминистра высоко оценил сотрудничество Азербайджана с НАТО в рамках различных программ, подчеркнув важность дальнейшего развития этих отношений.

В свою очередь, М.Нильсен высоко оценил вклад азербайджанских военнослужащих в рамках партнерства с НАТО, включая участие в миротворческих миссиях и других мероприятиях.

Поделиться:
140

Актуально

XроникаПрезидент утвердил повышение штрафов за выброс мусора из автомобилей и судов
ПолитикаХикмет Гаджиев: Азербайджан не продает российский газ Западу
ОбществоЛейла Алиева посетила Мемориал геноцида Кигали - ФОТО
ПолитикаБИГ подготовил ежегодный отчет о проблемах территорий, страдающих от ...

Политика

Хикмет Гаджиев: Азербайджан не продает российский газ Западу
БИГ подготовил ежегодный отчет о проблемах территорий, страдающих от колониализма
Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана с НАТО
Консульский отдел посольства Азербайджана в Иране возобновляет деятельность

Выбор редактора

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости
Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира
Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО
Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО
Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

В Турции обсуждают соединение Зангезурского коридора с черноморским побережьем страны
Минобороны АР обратилось к семьям военнослужащих
Баку организован международный круглый стол на тему «Роль парламентов в общественной дипломатии: пример Азербайджана и Турции» - ОБНОВЛЕНО
Мирзоян: Азербайджан и Армения могут организовать взаимный транзит грузов

Последние новости

Лейла Алиева посетила Мемориал геноцида Кигали - ФОТОСегодня, 19:00В Гусаре прошла встреча с работниками образования - членами семей шехидов и ветеранамиСегодня, 18:45БИГ подготовил ежегодный отчет о проблемах территорий, страдающих от колониализмаСегодня, 18:30В этот день в Баку усилится ветерСегодня, 18:15​​​​​​​Обнаружены неизданные песни Майкла Джексона - ФОТОСегодня, 18:00Скорость ветра в Азербайджане увеличится до 28 м/сСегодня, 17:50Еще трое мужчин выдвинули против Пи Дидди новые обвинения в сексуальном насилииСегодня, 17:48В Грузии приняли закон о лишении госохраны экс-президентаСегодня, 17:32«Непокоренная Франция» намерена выдвинуть вотум недоверия правительству нового премьераСегодня, 17:27В Грузии запретили носить маски на митингахСегодня, 17:16Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана с НАТОСегодня, 17:08Тейлор Свифт, Бейонсе и Рианна вошли в топ-100 самых влиятельных женщин мираСегодня, 17:05Сохранение тюркского наследия и укрепление единства остаются важным приоритетом внешней политики Азербайджана - ФОТОСегодня, 16:55Изменены схемы движения четырех регулярных автобусных маршрутовСегодня, 16:52Президент утвердил ужесточение наказаний за выброс бытовых отходов вне урнСегодня, 16:50Доктор Комаровский о Баку: «Это просто рай!» - ВИДЕОСегодня, 16:46Утверждены межправительственные документы с Саудовской Аравией и ИндонезиейСегодня, 16:45Австрия готова выплатить по тысяче евро сирийцам, возвращающимся на родинуСегодня, 16:34Президент утвердил ужесточение штрафов за выброс табачных отходов в окружающую средуСегодня, 16:32Консульский отдел посольства Азербайджана в Иране возобновляет деятельностьСегодня, 16:30
Все новости

1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖНедавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVСнова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО
1news TVПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TVЕлена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана
1news TVНостальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ24 / 05 / 2024, 13:35