«Непокоренная Франция» намерена выдвинуть вотум недоверия правительству нового премьера

Левая политическая партия «Непокоренная Франция» заявила, что выдвинет вотум недоверия правительству премьер-министра Франсуа Байру, который ранее в пятницу, 13 декабря, был назначен на свой пост.

«Не может быть и речи о поддержке макронистского правительства, массово отвергнутого французами», — приводит заявление депутата партии Орели Труве портал Franceinfo.

Лидер фракции партии в парламенте Матильда Пано отметила, что Франция может сделать выбор относительно того, нужно ли ей продолжать курс действующего президента Эммануэля Макрона.

«У страны есть два очевидных выбора: продолжение политики неудач Франсуа Байру или разрыв. Депутатам будут доступны два варианта: поддержка и спасение Макрона или цензура. Мы сделали свой», — написала она на своей странице в соцсети Х.

Ранее 13 декабря Елисейский дворец сообщил, что новым премьер-министром Франции назначен 73-летний лидер центристской партии «Демократическое движение» Франсуа Байру. Президент Макрон поручил ему сформировать правительство.

До этого, 4 декабря, Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции приняло резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье. За вотум недоверия проголосовал 331 депутат. Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян назвал причиной потери доверия к Макрону допущенный им финансовый хаос и его приверженность президенту США Джо Байдену.

Позднее, 5 декабря, во время обращения к нации Макрон заявил, что не собирается покидать пост президента до конца срока полномочий в 2027 году. Он также напомнил, что не сможет выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание.

6 декабря основатель партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что Макрон не понимает, как работает парламент. По мнению Меланшона, президент Франции должен уйти в отставку для того, чтобы народ смог пойти на президентские выборы.

Источник: Известия