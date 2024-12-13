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Хикмет Гаджиев: Азербайджан не продает российский газ Западу

First News Media19:15 - Сегодня
Хикмет Гаджиев: Азербайджан не продает российский газ Западу

Заявления о продаже Азербайджаном российского природного газа Западу – это яркий пример откровенной дезинформации. Азербайджан не продает российский газ Западу.

Как сообщает АПА, об этом заявил помощник Президента Азербайджана-заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на панельной дискуссии в рамках STRATCOM – 2024 в Стамбуле, посвященной Азербайджану.

По его словам, против Азербайджана также было выявлено много дезинформации в ходе 44-дневной Отечественной войны и антитеррористической операции. Помощник Президента отметил, что Азербайджан боролся с дезинформацией с помощью искусственного интеллекта.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что, несмотря на окончание войны, политика дезинформации в отношении Азербайджана продолжается, и Азербайджан доводит этот вопрос до сведения противоположной стороны в ходе переговоров с Арменией.

Помощник Президента добавил, что дезинформационные кампании проводились и в связи с организованной в Баку СОР29.

Хикмет Гаджиев отметил также, что Турция и Азербайджан сотрудничают в двустороннем формате и в сфере искусственного интеллекта в рамках ОТГ.

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