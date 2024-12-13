Обнародованы дата и повестка очередного пленарного заседания парламента Азербайджана

Обнародованы вопросы, предложенные в повестку дня предстоящего 16 декабря заседания Милли Меджлиса.

На заседании будут обсуждены следующие 14 вопросов:

1. Законопроект Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год» (третье чтение).

2. Законопроект Азербайджанской Республики «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2025 год» (третье чтение).

3. Законопроект Азербайджанской Республики «О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2025 год» (третье чтение).

4. Законопроект Азербайджанской Республики «О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2025 год» (третье чтение).

5. Законопроект Азербайджанской Республики «О пороге критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2025 год» (третье чтение).

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

7. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики» от 3 декабря 2021 года номер 406-VIQD (третье чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О безналичных расчетах» (третье чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О социальном страховании», «О медицинском страховании» и «О страховании от безработицы» (третье чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О таможенном тарифе» (третье чтение);

11. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о смете расходов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики на 2025 год;

12. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о смете расходов Счетной палаты Азербайджанской Республики на 2025 год.

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О защите прав потребителей» (третье чтение);

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Миграционный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках, в законы Азербайджанской Республики «Об охране здоровья населения», «Об утверждении Положения «О прохождении военной службы», «О психиатрической помощи», «О мобилизационной готовности и мобилизации в Азербайджанской Республике» и «О воинской обязанности и военной службе» (первое чтение).