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США при Байдене обязались передать Киеву военную помощь суммарно на $63,5 млрд

First News Media09:06 - Сегодня
США при Байдене обязались передать Киеву военную помощь суммарно на $63,5 млрд

Вашингтон с начала работы администрации действующего президента США Джо Байдена взял на себя обязательства по предоставлению Украине военной помощи в общей сложности на $63,5 млрд.

Об этом говорится в заявлении Пентагона, распространенном в четверг.

Как уточняется в документе, «США взяли на себя обязательства по оказанию Украине военной помощи более чем на $63,5 млрд с начала работы администрации Байдена». Это включает в себя помощь в размере $62,9 млрд, выделенную после начала так называемой «СВО».

В четверг администрация США объявила, что предоставляет Киеву очередной пакет военной помощи на сумму $500 млн. В него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, противорадиолокационные ракеты HARM, беспилотники и средства противодействия им, бронетранспортеры с защитой от мин и нападений из засад MRAP, бронемашины HMMWV, средства радиационной, химической и биологической защиты, а также противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin.

Источник: ТАСС

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