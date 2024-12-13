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США вводят визовые ограничения против чиновников и законодателей в Грузии

First News Media09:42 - Сегодня
США вводят визовые ограничения против чиновников и законодателей в Грузии

Власти США вводят визовые ограничения в отношении примерно 20 человек в Грузии, включая чиновников высокого ранга и законодателей за нарушение демократических норм, а также готовят дополнительные санкции.

Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, распространенном в четверг.

«Госдепартамент объявляет сегодня о дополнительных мерах в рамках политики введения визовых ограничений, предусматривающей запрет на выдачу виз тем, кто несет ответственность за подрыв демократии в Грузии или причастен к этому, - отмечается в документе. - Сегодняшние меры затронут около 20 человек, включая тех, кто занимает министерские посты в правительстве, членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, а также частных лиц». Имена и должности этих людей не уточняются.

В заявлении подчеркивается, что «США решительно осуждают необоснованное насилие и жестокость со стороны партии «Грузинская мечта» в отношении граждан Грузии, включая участников протестов, сотрудников СМИ, активистов-правозащитников и деятелей оппозиции». В Госдепартаменте полагают, что «Грузинская мечта» «отвернулась от евроатлантического будущего Грузии», которого желает подавляющее большинство ее граждан.

«Мы привержены тому, чтобы в отношении должностных лиц высокого ранга или тех, кто причастен к подрыву демократии, были введены визовые ограничения», - подчеркивается в документе.

В заявлении сообщается, что США «готовят дополнительные меры, в том числе санкции». В ведомстве уточнили, что ранее американская сторона ввела рестрикции, которые затрагивают уже более 100 человек. Это люди, связанные с «Грузинской мечтой», а также члены их семей.

Госдепартамент 30 ноября информировал, что США приостановили стратегическое партнерство с Грузией. Это произошло после того, как 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что правящая партия решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества. По словам главы правительства, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС по поводу начала диалога о вступлении в него, требования отменить часть принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей. Это решение властей вызвало массовые протесты в Грузии, которые длятся до сих пор.

Источник: ТАСС

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