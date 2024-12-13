Представители Армении и Турции встретились на границе

Представители ряда госведомств Армении и Турции провели встречу на границе.

Об этом спецпредставитель Армении по переговорам с Анкарой, вице-спикер парламента Рубен Рубинян сообщил в интервью Общественному телевидению Армении, передают армянские СМИ.

Стороны обсудили технические детали и нюансы, касающиеся запуска железнодорожного пограничного пункта Ахурик-Акьяка.

Во встрече участвовали представители госведомств, ответственных как за функционирование железных дорог, так и за восстановление Анийского моста, договоренность о чем была ранее достигнута.

Как отметил Рубинян, политической договоренности о запуске железной дороги нет. Однако в ходе обсуждений стороны могут прийти к пониманию такой необходимости.

По словам вице-спикера парламента Армении, встреча прошла в "позитивной и конструктивной атмосфере".

А то, что граница до сих пор на замке, несмотря на готовность Армении к нормализации, Рубинян объясняет "отсутствием политического решения в Анкаре, по поводу чего он сожалеет". Тем не менее, по его словам, процесс продолжается, "и успех во многом будет способствовать как стабильности в регионе, так и армяно-азербайджанской нормализации".

Впервые о возможности запуска погранпункта было заявлено в июле этого года по итогам встречи Рубиняна с турецким коллегой Сердаром Кылычем, также состоявшейся на границе.