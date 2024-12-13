Команда Трампа ведет переговоры с Белым Домом и Киевом о прекращении огня

Команда избранного президента США Дональда Трампа ведет переговоры с действующей американской администрацией и украинскими чиновниками о прекращении конфликта в Украине.

Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

« Команда национальной безопасности нового избранного президента США Дональда Трампа вела переговоры с официальными лицами Белого дома и Украины в рамках совместных усилий по поиску путей завершения конфликта», — говорится в сообщении.