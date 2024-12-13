Xiaomi представила первый в своей истории кроссовер YU7 - ФОТО

Первый в истории компании Xiaomi кроссовер получил название YU7.

Автомобиль оснащен двумя электромоторами на передней и задней осях суммарной мощностью 681 л.с. Максимальная скорость кроссовера составляет 253 км/ч. Электроэнергия будет накапливаться в литиевой батарее производства CATL, ее емкость пока не разглашается.

В Xiaomi заявили, что электрический кроссовер выйдет на рынок летом 2025 года. Ожидается, что автомобиль будет стоить от 250 тыс. юаней. Именно за такую цену продают конкурента YU7 в Китае — Tesla Model Y.

Автомобиль доступен для предзаказа по цене 1–1,5 млн юаней. Длина S800 — 5480 мм, колесная база — 3370 мм. Он позиционируется как седан представительского класса в сегменте D+ и нацелен на европейских конкурентов класса «люкс» — Mercedes-Maybach S-Class и Rolls-Royce.

Предполагается, что силовая установка седана будет полностью электрической.

Источник: Gazeta.Ru