Спикер парламента Грузии: новый президент не будет подвержен иностранному влиянию

Михаил Кавелашвили, который будет избран новым президентом Грузии 14 декабря, не будет подвержен иностранному влиянию, как Саломе Зурабишвили, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

«Михаил Кавелашвили - это человек, в отношении которого нет ни одного вопроса по поводу его патриотизма. Это особенно важно в современном мире. Для такой маленькой страны, как наша, и незащищенной с точки зрения существующих вокруг в регионе конфликтов, важно иметь президента, который не попадет под влияние ни одной иностранной силы. Мы это видим в случае госпожи Саломе [Зурабишвили], которой напрямую руководят из-за рубежа», - заявил Папуашвили.

По его словам, у Грузии после инаугурации 29 декабря будет президент, для которого самым важным будет родина, народ и соблюдение конституции.

В Грузии 14 декабря пройдут президентские выборы. Нового президента впервые изберет коллегия выборщиков вместо граждан страны. Единственным кандидатом является представитель правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», бывший депутат и в прошлом футболист Михаил Кавелашвили. Инаугурация состоится 29 декабря.

Источник: ТАСС