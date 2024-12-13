Ибрагим Калын и аль-Джулани совершили совместную поездку по Дамаску – ФОТО

Глава разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын находится с визитом в Сирии.

Как сообщает Haberler, Ибрагим Калын провел встречу с Абу Мохаммедом аль-Джулани - лидером организации «Хайят Тахрир эш-Шам» (ХТШ), возглавившей повстанческое движение объединенных сил оппозиции, которая менее чем за 2 недели свергла 61-летний асадовский режим.

Издание отмечает интересную деталь встречи: аль-Джулани и Калын совершили совместную поезду по Дамаску на автомобиле. Это было расценено как показатель сирийско-турецкого сближения, что вызвало положительную реакцию в экспертном сообществе.

Источник: Haberler