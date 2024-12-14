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Генсек правящей партии Грузии извинился за выдвижение Зурабишвили в 2018 году

First News Media00:00 - Сегодня
Генсек правящей партии Грузии извинился за выдвижение Зурабишвили в 2018 году

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе извинился перед народом за то, что политсила выдвинула кандидатуру Саломе Зурабишвили на выборах президента в 2018 году, передает ТАСС.

«Хочу в первую очередь извиниться перед нашим населением. Я никогда об этом не говорил, но сейчас позволяю себе извиниться перед населением за то, что именно усилиями «Грузинской мечты», оказалась там, где находится сейчас эта женщина (Зурабишвили - ред.), которая с ненавистью и желчью служила не Грузии, а иностранным силам», - заявил Каладзе в видеообращении.

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