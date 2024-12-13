Эрдоган: Турция не позволит РКК и ее пособникам использовать ситуацию на местах в своих интересах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в аэропорту Эсенбога принял госсекретаря США Энтони Блинкена.

По сообщению управления по коммуникациям администрации турецкого президента, в ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и США, последние события в Сирии, глобальные и региональные вопросы.

Эрдоган заявил, что Турция в рамках собственной национальной безопасности примет превентивные меры против всех террористических организаций РКК/PYD/YPG и ИГИЛ, орудующих в Сирии.

Он напомнил, что Турция - единственная страна НАТО, которая сражалась с ИГИЛ лицом к лицу. Эрдоган подчеркнул, что Турция не позволит РКК и ее пособникам использовать ситуацию на местах в своих интересах.

Президент отметил, что Турция с самого начала выступала за сохранение территориальной целостности, единства и унитарной структуры Сирии, добавив, что международное сообщество должно совместно работать над восстановлением институтов в этой стране.

Эрдоган заявил, что в новом периоде усилия Турции по улучшению отношений с США во всех областях будут продолжены.

Источник: Anadolu