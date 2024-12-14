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Турции нужно $2,5 млрд вложений, чтобы подчинить себе экономику Армении, считают в армянской диаспоре

First News Media13:10 - Сегодня
Турции нужно $2,5 млрд вложений, чтобы подчинить себе экономику Армении, считают в армянской диаспоре

Турции достаточно инвестировать в экономику Армении всего $2,5 млрд, чтобы установить над ней полный контроль после нормализации отношений.

Такое заявление сделал сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF) Мурад Папазян на конференции «Отношения Армения–Турция: угроза или возможность» в Иреване.

Папазян отметил, что при восстановлении торговых связей Турция может начать агрессивную экономическую экспансию.

«На первом этапе рынок Армении заполнят дешевые турецкие товары, что неизбежно вытеснит армянских производителей. Следующим шагом станет скупка местных компаний по бросовым ценам. Турецкие инвесторы начнут осваивать такие ключевые сферы, как гостиничный и туристический бизнес, а затем займутся и банковским сектором», — сказал он.

По мнению экспертов, на которые ссылается Папазян, инвестиции в $2,5 млрд позволят Турции взять под контроль значительную часть экономики Армении, что создаст угрозу для ее независимости.

Такие изменения, по его словам, приведут не только к усилению экономической зависимости, но и к ухудшению отношений между Арменией и диаспорой. Он полагает, что это может спровоцировать массовую эмиграцию: страну, предположительно, покинут до 500 тысяч человек.

Папазян также выразил обеспокоенность тем, что подобная политика проводится с согласия и при содействии властей Армении.

При этом он подчеркнул, что поиск путей нормализации отношений с Анкарой необходим, но эти решения должны учитывать интересы армянского народа и гарантировать его безопасность.

Источник: Sputnik Армения

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