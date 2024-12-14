В Грузии никогда не состоится «майдан», уверен Кобахидзе

Попытка устроить «майдан» в Грузии провалилась, и он никогда не состоится в стране. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Что касается протестов, мы смогли полностью нейтрализовать насильственный ресурс, сегодня у радикальной оппозиции уже нет этого ресурса. Остается только то, что около 2 тыс. человек обычно собираются на проспекте Руставели. С другой стороны - более 1 млн 120 тыс. человек, которые поддержали [на выборах] «Грузинскую мечту».

Четыре партии плюс самые богатые НПО вместе не могут собрать даже 2 тыс. человек. Это их реальное положение, что очень хорошо для нашей страны. В Грузии «майдан» провалился и никогда не состоится», - сказал Кобахидзе на брифинге.

Источник: ТАСС