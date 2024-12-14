Минобороны Сирии намерено полностью ликвидировать формирования РПК в стране

Минобороны Сирии ставит задачу полностью ликвидировать действующие в восточных регионах страны формирования террористической Рабочей партии Курдистана.

Соответствующее заявление опубликовал в X министр обороны во временном правительстве Сирии Хасан аль-Хамада.

«Широкие народные требования в восточных провинциях Сирии об освобождении от террористической партии РПК. <...> Свободная Сирия не будет в безопасности, пока мы не уничтожим сепаратистские проекты этих людей, и это неизбежно», - говорится в тексте.

Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан назвал стратегической целью Анкары ликвидацию действующих на севере Сирии «Сил народной самообороны» (СНС), являющиеся ответвлением РПК. Ранее власти Турции заявляли о намерении завершить создание на севере Сирии зоны безопасности, чтобы обеспечить контроль над 600-километровым участком границы с соседней страной и минимизировать исходящие с ее территории террористические угрозы.

Источник: ТАСС