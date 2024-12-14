Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев допустил «появление» в составе России новых регионов, сообщает ТАСС.

«Кстати, этот опыт (интеграции в Россию оккупированных территорий Украины – ред.) может быть востребован и дальше в случае, если в составе нашей страны появятся новые, но очень близкие регионы. Ведь это возможно», - сказал он на съезде партии, говоря о ее народной программе «Развитие новых регионов».