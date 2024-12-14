Полиция Бразилии задержала экс-главу МО по подозрению в заговоре

Федеральная полиция Бразилии арестовала бывшего министра обороны республики (2021-2022 гг.)

Уолтера Брага Нетту по подозрению в заговоре в 2022 году с целью сорвать инаугурацию действующего главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вступившего в должность 1 января 2023 года. Чиновник входил в администрацию экс-президента (2019-2022 гг.) Жаира Болсонару.

Как отмечает портал G1, Брага Нетту арестовали в Рио-де-Жанейро, экс-министр будет находиться под стражей вооруженных сил страны, он уже передан Восточному командованию ВС Бразилии.

Издание напомнило, что Брага Нетту был кандидатом в вице-президенты страны в 2022 году, когда вместе с Болсонару, добивавшимся переизбрания, потерпел во втором туре поражение от Лулы да Силвы и избранного вице-президента Жералду Алкмина.