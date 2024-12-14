Турция открывает посольство в Дамаске

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил решение возобновить работу посольства республики в Сирии и заявил о продолжении поддержки сирийского народа и восстановления этой арабской страны.

«Сегодня мы отлично видим, насколько верно мы действовали в контексте сирийского кризиса, несмотря на провокации нашей оппозиции. Сегодня мы лучше понимаем, какое великое благо мы сделали, не отправив на смерть наших сирийских братьев, открыв для них [сирийских беженцев] наши границы. Мы выполнили свой долг как братья и соседи и вышли из этого гуманитарного испытания с высоко поднятой головой. Сегодня мы вводим в эксплуатацию наше посольство в Дамаске. Мы будем поддерживать сирийский народ всеми силами в деле восстановления Сирии», - заявил Эрдоган во время выступления в городе Эрзурум.

Он отметил, что «спустя 13 лет кризиса люди улыбаются на улицах Алеппо, Хомса и Дамаска». «Спустя 13 лет наши сирийские братья и сестры с надеждой смотрят в будущее», - добавил он.

Как заявил в пятницу глава МИД Турции Хакан Фидан, возобновить работу посольства в Дамаске планируется в субботу. С утра возле здания дипмиссии собираются пресса и местные жители. Ожидается, что в скором времени над посольством будет поднят турецкий флаг и оно формально возобновит деятельность в Сирии после почти 13-летнего перерыва.

Источник: ТАСС