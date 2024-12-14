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В Париже прошла акция против колониальной политики Франции - ФОТО

First News Media20:40 - Сегодня
В Париже прошла акция против колониальной политики Франции - ФОТО

В центре Парижа, на площади Трокадеро перед Эйфелевой башней, прошла акция, посвящённая "Дню деколонизации".

Организатором мероприятия выступила Бакинская инициативная группа при поддержке участников движений за независимость бывших французских колоний.

Акция была приурочена к годовщине принятия Генеральной Ассамблеей ООН Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам, которая была утверждена 14 декабря 1960 года.

Участники акции скандировали такие лозунги, как "Нет колониализму", "Борьба за свободу продолжается!", "Единство ради свободного будущего!", "Деколонизация начинается здесь и сейчас!".

На мероприятии присутствовали представители движений за независимость из таких регионов, как Коморские острова, Гваделупа, Французская Полинезия, Реюньон, Новая Каледония, Сен-Мартен, Корсика и Мартиника.

Протестующие призвали к исполнению резолюции № 1514 Генеральной Ассамблеи ООН и подчеркнули необходимость активного вмешательства международного сообщества в разрешение проблем, с которыми сталкиваются современные колонии.

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