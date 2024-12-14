Взрыв в Таиланде: 4 человека погибли, десятки ранены

В Таиланде четыре человека погибли и более 40 пострадали при взрыве на благотворительной ярмарке Красного Креста.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Thairath.

Ярмарка проходила в провинции Так на северо-западе Таиланда. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых подростков-каренов в возрасте 16 и 17 лет. По предварительным данным, они могли привести в действие взрывное устройство. В результате происшествия два человека погибли на месте и еще двое скончались от полученных ран в больнице.