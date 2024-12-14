В Турции задержан мужчина, виновный в гибели 53 человек

В районе Рейханлы турецкой провинции Хатай задержан Дженгиз Сертель, причастный к теракту, в результате которого погибли 53 человека.

Об этом Oxu.Az сообщает со ссылкой на Haber Global.

Участник нападения 11 мая 2013 года был пойман в ходе операции, организованной Национальной разведывательной организацией Турции и полицией.

Согласно информации, Дж.Сертель обвиняется в переправке из Сирии в Турцию взрывчатых веществ, использованных в теракте.