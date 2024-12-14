В Тбилиси у здания парламента проходит митинг против выборов президента - ВИДЕО

Представители оппозиции, а также их сторонники собрались у стен парламента Грузии в Тбилиси, чтобы опротестовать выборы президента страны.

Митингующие считают, что парламентские выборы, состоявшиеся 26 октября, были сфальсифицированы, парламент нового созыва не легитимен, таким образом, законодательный орган не может выбрать легитимного президента.

К парламенту стянуты дополнительные наряды полиции. На площади Свободы, недалеко от законодательного органа, МВД расположило спецтехнику: водометы, акустические пушки, автобусы для передвижения личного состава полиции. Митинг проходит без столкновений с полицией.

В Грузии в субботу выбирают шестого президента. Главу государства впервые избирают не прямым голосованием, а на заседании коллегии, состоящей из 300 выборщиков. В ее состав входят 150 депутатов парламента Грузии, 21 депутат Верховного совета Аджарии, 20 представителей Верховного совета Абхазии и 109 депутатов районных сакребуло - муниципальных органов власти различных регионов страны. Единственным кандидатом в президенты является выдвиженец от правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», бывший депутат парламента, в прошлом футболист Михаил Кавелашвили.

Источник: ТАСС