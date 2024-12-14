Состоялась встреча военных специалистов Азербайджана и Узбекистана - ФОТО

Делегация Министерства обороны Узбекистанf, находящаяся с визитом в Азербайджане, посетила Главное оперативное управление Минобороны Азербайджана с целью обмена опытом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана.

Гостям был представлен брифинг о принятии военных решений, а также о 44-дневной Отечественной войне и антитеррористической операции, проведены обсуждения по интересующим вопросам.

Делегация Узбекистана посетила Центральный командный пункт, где ознакомилась с условиями и механизмом выполнения задач с использованием программного обеспечения, соответствующего современным требованиям.