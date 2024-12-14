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В Стамбуле при вооруженном нападении погиб сотрудник телеканала Haber Global

First News Media23:40 - 14 / 12 / 2024
В Стамбуле при вооруженном нападении погиб сотрудник телеканала Haber Global

В Стамбуле при вооруженном нападении погиб сотрудник телеканала Haber Global Мехеррем Джан Куртулуш.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, по подозрению в нападении на 27-летнего сотрудника телеканала задержаны 4 человека.

Согласно информации, М.Д. Куртулуш припарковал свой автомобиль на стоянке в районе Бейликдюзю в Стамбуле.

"Он заметил, как четверо человек спорят с чиновниками на стоянке, и попытался уладить конфликт. Они не успокоились и начали спорить с Куртулушем. Прохожие смогли разъединить стороны. Позже, когда Куртулуш выходил из кафе с другом и садился в машину, четверо подозреваемых, с которыми он поспорил ранее, преградили ему путь. Сотрудник Haber Global был застрелен, а подозреваемые скрылись с места происшествия. Тяжело раненый Куртулуш скончался в больнице", - говорится в сообщении.

По данным полиции, во время обысков по месту жительства подозреваемых были изъяты один незарегистрированный пистолет, 4 весов и 1,2 кг наркотических веществ.

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