Проект армянских властей «Перекресток мира» снова «подорожал»

Стоимость восстановления железных дорог в Армении в рамках продвигаемого властями этой страны проекта «Перекресток мира» снова возросла, сообщает агентство Sputnik Армения.

Оценки властей Армении по вопросу восстановления железнодорожных путей в Азербайджан и Турцию резко изменились за последний год.

В частности, замминистра территориального управления и инфраструктур Армении недавно заявил, что стоимость восстановления железных дорог на территории республики (участки в Сюнике, Ерасхе и Ахурике) в рамках проекта «Перекресток мира» составит $360 млн.

На запрос агентства был получен следующий ответ, согласно которому проект включает следующие расходы:

восстановление железнодорожного участка в районе Мегри — $187 млн;

участок от границы с Азербайджаном (Нахчыван) до Ерасха — $11,4 млн;

улучшение линии Ерасх–Гюмри — $95 млн;

восстановление дороги Гюмри–граница с Турцией — $32,4 млн.

В сумму также включены расходы на технико-экономическое обоснование ($1,6 млн) и строительный контроль ($32,6 млн). Оценка была проведена при поддержке USAID.

Итак, сравнение с предыдущими данными показывает значительное расхождение в оценках. Динамика изменения стоимости проекта особенно заметна на примере отдельных участков.

Ерасх – Горадиз

Текущая оценка: $198,4 млн.

В 2023 году глава Минфина называл цифру $61,5 млн.

Гюмри – граница с Турцией

Текущая оценка: $32,4 млн.

В 2023 году Минфин заявлял о $8–9 млн.