Проект армянских властей «Перекресток мира» снова «подорожал»
Стоимость восстановления железных дорог в Армении в рамках продвигаемого властями этой страны проекта «Перекресток мира» снова возросла, сообщает агентство Sputnik Армения.
Оценки властей Армении по вопросу восстановления железнодорожных путей в Азербайджан и Турцию резко изменились за последний год.
В частности, замминистра территориального управления и инфраструктур Армении недавно заявил, что стоимость восстановления железных дорог на территории республики (участки в Сюнике, Ерасхе и Ахурике) в рамках проекта «Перекресток мира» составит $360 млн.
На запрос агентства был получен следующий ответ, согласно которому проект включает следующие расходы:
восстановление железнодорожного участка в районе Мегри — $187 млн;
участок от границы с Азербайджаном (Нахчыван) до Ерасха — $11,4 млн;
улучшение линии Ерасх–Гюмри — $95 млн;
восстановление дороги Гюмри–граница с Турцией — $32,4 млн.
В сумму также включены расходы на технико-экономическое обоснование ($1,6 млн) и строительный контроль ($32,6 млн). Оценка была проведена при поддержке USAID.
Итак, сравнение с предыдущими данными показывает значительное расхождение в оценках. Динамика изменения стоимости проекта особенно заметна на примере отдельных участков.
Ерасх – Горадиз
Текущая оценка: $198,4 млн.
В 2023 году глава Минфина называл цифру $61,5 млн.
Гюмри – граница с Турцией
Текущая оценка: $32,4 млн.
В 2023 году Минфин заявлял о $8–9 млн.