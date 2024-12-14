Генштаб ВС Турции получил приказ сбивать авиацию Израиля в случае поддержки РПК

Генштаб Турции получил приказ сбивать израильскую авиацию в случае поддержки с ее стороны боевиков террористической организации РПК в Сирии, сообщает «Голос Турции».

«Турция предупреждает, что при любых обстоятельствах не допустит поддержки террористов РПК/YPG, входящих в состав SDF, со стороны израильских ВВС или других структур. В случае таких действий системы ПВО и истребители готовы уничтожить их. Соответствующие приказы уже переданы Генштабу ВС Турции», — сообщил каналу источник.

На данный момент официальных заявлений властей Турции по этому поводу не поступало.

Источник: РИА Новости